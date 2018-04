Roma, Di Francesco: "Oggi ci siamo ripresi quanto lasciato a Liverpool"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'allenatore della Roma Eusebio Di Francesco, intervistato da Roma TV, ha parlato così dopo la vittoria col Chievo: "Sono contento della prestazione. A fine primo tempo avremmo potuto avere qualche gol in più. Gli episodi possono riaprire una gara. In dieci siamo stati bravi, la squadra può sopperire all’uomo in meno. Abbiamo avuto rabbia e ci siamo andati a riprendere ciò che avevamo lasciato a Liverpool. Continuità fino a mercoledì? Mi serve l’immagine del 4-1 scritto in grande, così la faccio vedere ai miei calciatori. Bisogna crederci, punto. Bisogna arrivare allo stadio con l’entusiasmo di poter fare un qualcosa di grande, come abbiamo fatto contro Chelsea e Barcellona. Cosa significa Roma-Liverpool al di fuori del risultato? È importante ma una volta che ci sei vuoi fare le cose per bene. Mi auguro che sia una festa e che non avvenga nulla di grave. Verrà anche mio figlio allo stadio: i ragazzi devono crescere con una certa cultura. Schick protagonista mercoledì? Devo dire che davanti ho solo quattro attaccanti a disposizione. Sono felice di Schick e della sua crescita nel 4-3-3. Si sta adattando e protegge palla. Attacca bene la porta. Sono contento, si muove diversamente dalla classica ala ma è efficace. La Juve di Ravanelli e Vialli andava a difendere anche con i propri attaccanti. Roma squadra matura? Oggi ho visto gli atteggiamenti giusti. Mi dispiace perché a Liverpool questo ci è mancato. Gli occhi di oggi erano giusti. Tutti hanno avuto un giusto atteggiamento. La corsa Champions? Teniamoci stretto il terzo posto, sarà dura ma col giusto piglio potremo fare bene". Lo riporta vocegiallorossa.