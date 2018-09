Roma, Di Francesco sorride: Perotti recuperato, sarà convocato

In principio è stata la Juventus, con il docu-film prodotto da Netflix, First Team. Archetipo del dietro le quinte di quel che c'è nel lavoro d'ogni giorno che avviene a telecamere spente. I giocatori che si confidano, le discussioni nell'alveo dello spogliatoio. E' stata una primogenitura...

Dallo Stadium a CR7, da First Team alla U23. I motivi per cui Totti ha consegnato il titolo alla Juventus. Il Manchester City e Guardiola intanto stravolgono il modo di raccontare il calcio

L'infortunio alla caviglia, con interessamento dei legamenti, ha dato tanto fastidio a Diego Perotti , ma finalmente arrivano buone notizie per Eusebio Di Francesco su questo fronte. Da Trigoria - riferisce La Gazzetta dello Sport - vociferano che l'attaccante argentino ha superato completamente il guaio fisico e sarà convocato per il prossimo match con il Chievo. La Roma ritrova il suo argentino che tanto bene aveva fatto lo scorso anno nella catena di sinistra con Kolarov.

