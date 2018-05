Roma, differenziato per Strootman, Perotti, Defrel e Karsdorp

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La Roma è tornata ad allenarsi in vista della delicata trasferta di Cagliari, terzultima gara della stagione. Come di consueto, la squadra è stata divisa in due gruppi tra chi ha giocato ieri e chi è rimasto in panchina. Il programma prevedeva una prima parte in palestra e poi lavoro sul campo C. Allenamento individuale per Strootman, Perotti, Defrel e Karsdorp.