Roma, Dzeko: "Nessun problema con Di Francesco"

Edin Džeko, attaccante classe '86 della Roma, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport al termine della partita odierna, che ha visto i giallorossi battere per 3-0 l'Hellas Verona:

"Abbiamo fatto una buona gara - afferma il bosniaco -, non concedendo praticamente nulla ai nostri avversari. Abbiamo avuto maggiore attenzione a certe cose, il che è sempre una buona cosa"

Sulle polemiche uscite in settimana con Di Francesco: "Io ho un ottimo rapporto con il mister. Quello che hanno scritto i giornali non corrisponde alla verità. Siamo una squadra, per certi versi, nuova e dobbiamo crescere insieme".

Sulla condizione fisica: "Cresce di partita in partita. Abbiamo fatto benissimo, dal primo all'ultimo".

Sul paragone con la Roma della passata stagione: "Non faccio paragoni".