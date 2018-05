Roma, Dzeko re di Champions: sempre in gol nelle ultime quattro

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Edin Dzeko sempre più decisivo, almeno in Europa. L'attaccante bosniaco, come sottolinea il sito ufficiale dei giallorossi, ha infatti trovato il gol in ognuna delle sue ultime quattro partite di Champions League, la striscia più lunga per un giocatore della Roma nella storia della competizione. Sono 23 finora le reti realizzate da Dzeko in questa stagione, tra le quali 16 in Serie A e 7 appunto in Champions.