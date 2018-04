Roma, festa bagnata per Pallotta: tuffo in una fontana per il presidente

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Notte di festa a Roma, dopo il successo della squadra giallorossa, capace di eliminare il Barcellona in Champions League. Festa bagnata per James Pallotta: il presidente del club capitolino ha infatti celebrato il successo facendo un tuffo in una fontana di Piazza del Popolo. Acclamato dai tifosi, dopo i cori non proprio delicati del pre-partita.