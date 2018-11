Roma, fioccano gli infortuni: si ferma anche Coric

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Fioccano gli infortuni in casa Roma. Si ferma Ante Coric: secondo quanto riferito da vocegiallorossa.it, il giovane croato ha accusato durante l'allenamento odierno un fastidio al polpaccio, che sarà da valutare nelle prossime ore. Il giocatore appare in dubbio per il match contro l'Inter.