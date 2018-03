Roma-Fiorentina, possibile anticipo a sabato alle 15.00

© foto di Federico Gaetano

Il quadro dei quarti di Champions ha incastrato Roma-Fiorentina, in programma sabato 7 aprile, in mezzo alle due supersfide Barcellona-Roma (mercoledì 4 aprile) e Roma-Barcellona (martedì 10 aprile). La gara di campionato dell'Olimpico con i viola è in programma sabato 7 aprile alle 18, con Benevento-Juventus alle ore 15, ma il comunicato della Lega Serie A in questione parlava di una possibile inversione in base "all’esito degli ottavi di finale di UEFA Champions League". Ora, visto che nelle gare di ritorno la Roma giocherà di martedì e la Juve di mercoledì, sembra probabile che la gara Roma-Fiorentina verrà anticipata sempre al sabato ma alle ore 15, con slittamento di Benevento-Juve alle 18. Lo riporta Firenzeviola.it