Roma, Florenzi: "Quest'anno non ci sono 11 titolari fissi"

Al termine del match vinto contro il Torino, parla il difensore della Roma, Alessandro Florenzi. Queste le sue parole: "Vittoria meritata, abbiamo messo tanta grinta per far nostra la gara. Abbiamo una grande rosa, tutti siamo importanti, non ci saranno undici titolari fissi".