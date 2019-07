Roma forza sette, Rieti schiacciato: bene Zaniolo e doppietta di Schick

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Finisce il primo test amichevole dei due previsti in giornata. La Roma schiaccia il Rieti per 7-0. Impiega 43 minuti per sbloccare il risultato e lo fa con Zaniolo, autore di una buona prestazione con diversi strappi sulla fascia destra. Da segnalare l'infortunio muscolare di Bianda, costretto ad uscire per un problema alla coscia sinistra al 41' del primo tempo. Al suo posto Jesus. Tutti gli altri, invece, sono stati cambiati da Fonseca al 70' di gioco, quando ormai la partita era sul 3-0 per i giallorossi. Nei minuti finali dilaga la squadra capitolina grazie anche allo splendido gol di Under e alla doppietta di Schick. Appuntamento a questo pomeriggio (ore 18) con la seconda partita contro la Ternana.

FORMAZIONI

Roma (4-2-3-1): Olsen (46′ Fuzato); Karsdorp (70′ Florenzi), Bianda (41′ Jesus), Mancini (70′ Fazio), Spinazzola (70′ Kolarov); Nzonzi (70′ Diawara), Santon (70′ Cristante); Zaniolo (70′ Under), Antonucci (70′ Pastore), Kluivert (70′ Under); Defrel (70′ Schick).

All.: Paulo Fonseca.

Rieti (4-3-1-2): Lazzari (30′ Addario, 58′ Pegorin); Bellopede (46′ Arcaleni), Gigli (72′ Parente), Granata (dal’82’ Santini), Zanchi; Marchi (55′ De Sarlo), Palma (46′ Del Regno), Tirelli; Bartolotta; Gondo, Marcheggiani.

A disposizione: Fabiani, Sette.

All.: Alberto Mariani

TABELLINO

Ammoniti:

Espulsi:

Marcatori: 44’ Zaniolo (Roma), 47’ Granata (aut. Rieti), 50’ Santon (Roma), 75’ Under (Roma), 81’ Florenzi (Roma), 84’-87’ Schick (Roma)