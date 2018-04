Roma, i convocati di Di Francesco: ci sono Nainggolan e Pellegrini

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Attraverso il sito ufficiale della Roma, sono state rese note le scelte del mister in vista della prossima sfida contro il Barcellona. Out Cengiz Under, che non ha recuperato dal problema accusato in Nazionale, mentre ce la fanno sia Radja Nainggolan che Lorenzo Pellegrini. Di seguito i convocati di Di Francesco:

Portieri: Alisson Becker, Andrea Romagnoli, Lukasz Skorupski.

Difensori: Juan Jesus, Aleksandar Kolarov, Elio Capradossi, Federico Fazio, Alessandro Florenzi, Bruno Peres, Kostas Manolas.

Centrocampisti: Radja Nainggolan, Kevin Strootman, Lorenzo Pellegrini, Daniele De Rossi, Maxime Gonalons, Gerson.

Attaccanti: Diego Perotti, Edin Dzeko, Patrik Schick, Gregorie Defrel, Stephan El Shaarawy.