Roma, i convocati per la Fiorentina: c'è Nainggolan. Out Under e Perotti

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Sono 22 i calciatori convocati da Eusebio Di Francesco, allenatore della Roma, per la gara contro la Fiorentina. Buone notizie per Radja Nainggolan: il belga è inserito in lista, superato il provino ora resta da valutare se potrà partire dal primo minuto. Out, come da attese, Under e Perotti.

Portieri:Alisson Becker, Bogdan Lobont, Lukasz Skorupski.

Difensori: Luca Pellegrini, Juan Jesus, Aleksandar Kolarov, Elio Capradossi, Federico Fazio, Alessandro Florenzi, Bruno Peres, Jonathan Silva, Kostas Manolas.

Centrocampisti: Radja Nainggolan, Kevin Strootman, Lorenzo Pellegrini, Daniele De Rossi, Maxime Gonalons, Gerson.

Attaccanti: Edin Dzeko, Patrik Schick, Gregoire Defrel, Stephan El Shaarawy.