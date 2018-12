Roma, DiFra senza alternative: attacco composto dai giovanissimi

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Non ha troppe alternative, Eusebio Di Francesco, in vista della trasferta della sua Roma a Cagliari. Il Corriere della Sera, nella sua edizione capitolina, conferma che l'allenatore schiererà nuovamente i giovanissimi in attacco: alle spalle di Schick (classe '96), giocheranno Cengiz Under (’97), Zaniolo (’99) e Kluivert (’99).