Roma, il club giallorosso ricorda Gigi Proietti con un commovente video

Roma e Cluj sono già in campo, ma per i giallorossi non è stata una giornata come le altre. Si è infatti celebrato oggi il funerale di Gigi Proietti, scomparso il 2 novembre scorso e storico, seppur sempre composto nel suo essere tifoso, sostenitore della Roma. Che lo ha ricordato con il lutto al braccio e con un commosso video. La Roma non si discute, si ama, diceva.