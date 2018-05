Roma, il dream team di Manolas: "Totti il miglior compagno di sempre"

Fonte: vocegiallorossa.it

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Tramite il canale Youtube della Roma, Kostas Manolas ha svelato il suo dream team: "Scelgo il 4-2-3-1. In porta metto Buffon: non devo spiegare tanto, è stato tra i migliori, ha giocato con continuità. Maicon a destra, ho giocato con lui e ho capito dall'inizio la sua qualità nel fare gioco offensivo. In difesa metto Cannavaro e Nesta, sono stati due difensori di altissimo livello, non posso dire niente, non devo spiegare niente. A sinistra metto Maldini. A centrocampo metto Xavi, ha giocato a Barcellona, ha fatto vedere cose meravigliose e ha vinto tutto. Poi metto Zinedine Zidane, uno dei miei giocatori preferiti, mi faceva impazzire con la sua intelligenza e il suo tocco del pallone. Davanti metto Totti, è il miglior compagno che abbia avuto in carriera. Ha vinto il mondiale, ha giocato 25 anni con la Roma, ha fatto diventare la Roma una grande squadra, è un fenomeno. A sinistra Cristiano Ronaldo, si vede da quello che ha vinto, ha vinto 5 palloni d'Oro, la Champions League, tutto, anche con la nazionale. A destra Lionel Messi. Cosa possiamo dire? Può vincere da solo, è un giocatore fenomenale. Davanti Ronaldo, il fenomeno. È il più forte della storia, non ci sarà nessun altro come lui. È una squadra che può vincere sempre, sono tutti fenomeni".