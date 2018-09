Roma, il padre di Zaniolo: "Emozione indescrivibile. Peccato non esser lì"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Nicolò mi ha chiamato verso mezzogiorno per dirmi che avrebbe giocato titolare. Troppo tardi, per andare a Madrid". Sulle pagine de Il Romanista, il padre di Nicolò Zaniolo racconta l'emozione per la prima da titolare in Champions del giovane centrocampista della Roma: "Una cosa indescrivibile, che lascia senza fiato. Da ex giocatore ho provato a immedesimarmi, a entrare nella sua testa. Il debutto assoluto contro i fenomeni del Real Madrid, in quello stadio, davanti a quel muro di persone".