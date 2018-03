Roma, Il Romanista e il sold out col Barça: "Amore senza prezzo"

© foto di Ospite

"Un amore senza prezzo". Titola così Il Romanista in prima pagina, riferendosi al sold out che ci sarà in occasione della gara dell'Olimpico contro il Barcellona. La Roma proverà a superare i blaugrana nel match interno dei quarti di finale, non sarà facile ma in poche ore sono stati polverizzati i ticket messi in vendita dal club.