Roma, in quattro giornate subite un quarto delle reti dello scorso anno

Uno dei problemi della Roma di questo momento è la tenuta difensiva. Il clean sheet di Torino ha soltanto illuso. Nelle altre tre gare i giallorossi hanno subito 3 reti dall'Atalanta e 2 da Milan e Chievo Verona. In totale fanno 7 in 4 gare, esattamente 1/4 dei gol subiti in tutto lo scorso campionato, dove furono 28. A riportarlo è Vocegiallorossa.it.