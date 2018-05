Roma-Juventus 0-0: il tabellino della gara

Juventus, Allegri sul futuro: "Se non mi mandano via, resto"

(ANSA) - ROMA, 14 MAG - "Se non mi mandano via io penso di restare alla Juve anche il prossimo anno.". Così il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri in conferenza stampa dopo lo 0-0 con la Roma che ha permesso alla squadra bianconera di conquistare il titolo di Campione d'Italia....