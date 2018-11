Roma, Karsdorp e Perotti verso la convocazione per la trasferta di Udine

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nella giornata di ieri, scrive Il Messaggero, la Roma ha riabbracciato Rick Karsdorp dopo i problemi fisici delle ultime settimane. L'olandese in questi giorni si allenerà ed è probabile che possa essere convocato per la trasferta di Udine alla ripresa. Con lui rientrerà in squadra anche l'argentino Diego Perotti.