Roma, Kolarov, De Rossi, Manolas, Pastore e Perotti out per l'Udinese

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina fa il punto sugli infortunati in casa Roma: Kolarov, De Rossi, Manolas, Pastore e Perotti non dovrebbero farcela per la gara di Udine e per questo Eusebio Di Francesco dovrà rinunciare a tanti dei suoi titolari alla ripresa del campionato, sperando di poterli recuperare per la gara di Champions League contro il Real Madrid all'Olimpico.