Roma, l'ex Balbo: "Dzeko ha dimostrato suo valore. Schick un'incognita"

Abel Balbo, uno degli attaccanti più prolifici della storia della Roma, ha parlato a La Gazzetta dello Sport: "Rinnovare il contratto a Dzeko? Dipende da come sta, se è integro. In tal caso sì. Dopo un anno difficile ha saputo dimostrare tutto il suo valore. E non era facile, giocare qui e segnare 78 gol non è da tutti. Roma è una piazza esigente, c’è pressione e lui è uno dei giocatori top delle squadra. E quando le cose non vanno bene la gente se la prende sempre con i top, con chi fa la differenza. Detto questo, a lungo termine può restare anche per far crescere un giovane. Potrebbe essere Schick? Patrik è un’incognita. Potenzialmente ha tutto per essere un campione, le sue qualità non si discutono, ma non riesce ad esprimersi. Il motivo? Chi può dirlo, bisognerebbe conoscere il ragazzo, il suo carattere, l’ambiente che lo circonda".