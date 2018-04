Roma, l'ex Moriero sicuro: "Non sarà facile affrontare la Fiorentina"

© foto di Federico De Luca

Francesco Moriero, ex centrocampista della Roma di fine anni 90', ha rilasciato le seguenti dichiarazioni alla viglia di Roma-Fiorentina ai microfoni di Radio Blu, esprimendo un parere anche su Saponara e Simeone: "Sarà difficile per la Roma affrontare visto il momento dei viola. Vengono da cinque vittorie consecutive che non vengono a caso. Per questo l'EL è un obiettivo concreto e i viola sono una squadra da affrontare con attenzione. Nella corsa all'EL la Fiorentina deve far attenzione alla Samp che gioca un buon calcio anche se in quest'ultimo periodo ha avuto un calo. Saponara è sempre stato un giocatore importante, è giusto che adesso si prendi i meriti per ciò che sta facendo visto che Firenze è una piazza difficile ma ha saputo aspettarlo. Simeone è un giocatore fantastico. Lo conosco da quando era piccolo e in pochi vedono la porta come la vede lui. Ha un gran futuro".