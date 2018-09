© foto di Insidefoto/Image Sport

Un rapporto complicato tra la Roma e i suoi tifosi. È quello che racconta Leggo: domenica contro il Chievo sono attesi meno di 30mila tifosi all'Olimpico, pochi specie se si considera che gli abbonati (in calo) sono 23.500. E se si fanno raffronti per esempio con Milan e Inter, le cui presenze interne sfiorano quota 60 mila. Clima freddo anche per la trasferta di Madrid contro il Real: mille tifosi giallorossi attesi nella capitale. Tanti i motivi del calo (la Roma è soltanto quinta nelle classifica delle presenze dell'anno scorso), dalla scomodità logistica dello stadio a un trofeo che manca da 10 anni, passando per gli addii mal digeriti.