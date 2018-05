Roma, la Champions porta ricavi e sponsor: vicino accordo con Hyundai

© foto di Federico Gaetano

Come riportato da Sky Sport, la semifinale di Champions League ha portato nelle casse della Roma 95 miioni di euro. In caso di accesso in finale, il club giallorosso ne ricaverebbe 111. La visibilità del club è aumentata e avrebbe attirato grandi sponsor: dopo l'accordo con la Qatar, presto verrà annunciato lo sponsor del retro-maglia: è vicina l'intesa con Hyundai.