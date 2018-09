Roma-Lazio 3-1: il tabellino della gara

Il derby perso contro la Roma evidenzia un dato significativo per la Lazio 2018-19: contro le grandi i biancocelesti si sgonfiano. Tre gli scontri diretti fin qui giocati, altrettante le sconfitte. Decisamente troppo per una squadra che solo quattro mesi fa è stata a un passo dal...

Grande con le piccole, piccola con le grandi. Lazio, così non va

Roma, Pellegrini: "Non è importante chi segna, bisogna vincere"

Disastro Fazio, Immobile non perdona. Roma-Lazio 1-1 al 67'

Chievo, D'Anna duro con i suoi: "Questa squadra non ha veleno"

Fazio si fa perdonare e allunga il divario nel derby: 3-1 per la Roma all'86'

Pellegrini segna e fa segnare, Immobile non basta: Roma-Lazio finisce 3-1

Juve-Napoli, le formazioni ufficiali: Ronaldo-Dybala vs Insigne-Mertens

Allegri vara il tridente: CR7, Mandzukic e Dybala dal 1'. Out Bernardeschi

Daje de tacco come Mancini nel 2003. Il derby perfetto di Pellegrini

Capello: "San Siro? Non è casa né di Inter né di Milan"

Grande con le piccole, piccola con le grandi. Lazio, così non va

Ballardini: "Veloso? Si allena qui ma non abbiamo fatto ragionamenti"

Lazio (3-5-1-1): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Caceres; Marusic, Parolo (8' st Badelj), Leiva, Milinkovic, Lulic (36' st Caicedo); Luis Alberto (8' st Correa); Immobile. A disp.: Proto, Bastos, Wallace, Basta, Patric, Murgia, Cataldi, Durmisi, Berisha. All.: Inzaghi

Roma (4-2-3-1): Olsen; Santon, Manolas, Fazio, Kolarov; Nzonzi, De Rossi (29' st Cristante); Florenzi (38' st Juan Jesus), Pastore (36' Lo. Pellegrini), El Shaarawy; Dzeko. A disp.: Mirante, Fuzato, Karsdorp, Lu. Pellegrini, Coric, Zaniolo, Under, Kluivert, Schick. All.: Di Francesco

Invio richiesta in corso...

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy