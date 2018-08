Roma, le ultime di formazione: esordio per Karsdorp nel 4-2-3-1

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Prove, prove e ancora prove: dopo il pareggio con l’Atalanta e le polemiche dell’ambiente giallorosso per la cessione di Strootman (ieri a Trigoria saluti finali per l’olandese, saluti molto commossi), Di Francesco fa lavorare la Roma per quasi due ore. Per la sfida di Milano - sottolinea La Gazzetta dello Sport - si va verso il 4-2-3-1 (anche se ieri ha provato la difesa a 3 con Marcano) con De Rossi e Nzonzi in mediana, Karsdorp favorito su Santon al posto di Florenzi e El Shaarawy dietro a Dzeko, con Pastore e uno tra Under e Kluivert.