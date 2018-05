Roma-Liverpool, i convocati di Di Francesco: Strootman non ce la fa

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ecco la lista dei convocati dal tecnico della Roma Eusebio Di Francesco per il match valido per il ritorno delle semifinali di ritorno contro il Liverpool, in programma domani allo Stadio Olimpico alle 20:45.

Portieri - Alisson Becker, Romagnoli, Skorupski.

Difensori - Luca Pellegrini, Juan Jesus, Kolarov, Capradossi, Fazio, Florenzi, Bruno Peres, Manolas

Centrocampisti - Nainggolan, Lorenzo Pellegrini, De Rossi, Gonalons, Gerson.

Attaccanti - Dzeko, Schick, Under, Antonucci, El Shaarawy.