Roma-Liverpool, il doppio ex Riise: "Orgoglioso del lavoro dei due club"

John Arne Riise, ex terzino di Roma e Liverpool, ha commentato sul proprio profilo Twitter il sorteggio delle semifinali di Champions League, che ha riservato la sfida tra le sue due ex squadre: "Sono molto felice per tutti e due i club che hanno raggiunto le semifinali; ora uno di loro raggiungerà la finale. Grandioso!! Sono così contento e orgoglioso del lavoro svolto dai due club! L'atmosfera sarà incredibile in entrambi i match. I migliori tifosi del mondo!".

End of the day I’m freaking happy for both of my clubs reaching the semis and now one of them will be in the final. Amazing!! So happy and proud of the work done by both clubs! The atmosphere will be incredible both games. Best fans in the world!! @OfficialASRoma @LFC

