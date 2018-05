Roma-Liverpool, Maldini: "Sono battibili ma pericolosi in contropiede"

L'ex rossonero Paolo Maldini ha parlato ai microfoni di Premium Sport prima della sfida di Champions tra Roma e Liverpool, direttamente dallo stadio Olimpico: "La speranza è che faccia come il Barcellona. Quello fu un miracolo ma nel calcio non si sa mai. Non sono imbattibili ma sono pericolosissimi in contropiede, dovranno stare attenti. Il mio pronostico è che vince la Roma".