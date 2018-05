Roma-Liverpool, Skomina criticato anche in Slovenia: "Una catastrofe"

© foto di Giuseppe Celeste/Image Sport

Anche in Slovenia viene aspramente criticata la direzione di gara dell'arbitro Skomina e dei suoi assistenti in Roma-Liverpool. In diverse edizioni online dei principali media sloveni si parla apertamente di catastrofe, con due rigori fischiati e una terna che non ha convinto nessuno. Il portale Siol.net aggiunge: "Roma gravemente danneggiata".