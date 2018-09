© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Sospiro di sollievo per Kostas Manolas. Il difensore centrale della Roma, uscito zoppicando (dopo aver segnato un gol) dal match di Nations League perso dalla Grecia contro l’Ungheria, ieri è sceso in campo a Trigoria. Gli esami medici a cui si è sottoposto nel centro sportivo giallorosso, infatti, hanno evidenziato solamente una leggera distorsione alla caviglia destra, che non gli impedirà di essere a disposizione di Eusebio Di Francesco per il match contro il Chievo di domenica all’Olimpico. Se poi il tecnico deciderà di concedergli un turno di riposo, a vantaggio di uno tra Juan Jesus e Marcano, sarà perché tre giorni dopo c’è l’esordio in Champions a Madrid e non vuole correre il rischio di perderlo per una gara così importante. Lo riporta il Corriere di Roma.