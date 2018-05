Roma, Manolas in dubbio per la Juve. A parte Perotti, Defrel e Peres

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Continua la preparazione in casa giallorossa alla sfida di domenica sera contro la Juventus. La squadra ha svolto prima un lavoro in palestra, poi è scesa sul Campo B. Ancora individuale per Manolas, in dubbio contro i bianconeri. Defrel, Perotti, Karsdorp e Peres hanno proseguito il loro lavoro di recupero.