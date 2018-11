© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il quotidiano 'Il Messaggero' oggi in edicola fa la conta degli infortunati in casa Roma, squadra che ieri sera ha perso all'Olimpico contro il Real Madrid. El Shaarawy durante il match contro i campioni d'Europa ha accusato un problema al flessore destro e sarà da valutare nelle prossime ore. Più preoccupante la situazione di Edin Dzeko, ieri in tribuna che oggi si sottoporrà ad esami medici. Sempre fuori De Rossi, Lorenzo Pellegrini e Javier Pastore. Per Perotti, invece, è corsa contro il tempo, ma al massimo contro l'Inter nel prossimo turno di campionato andrà in panchina. Da valutare infine Zaniolo, che però ieri è uscito solo per crampi.