Roma, Nainggolan: "Chi mi ha insultato la prossima volta starà zitto"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Radja Nainggolan è intervenuto in diretta sul proprio profilo Instagram dopo la sconfitta della Juventus in finale di Champions League: "Sono in ritiro, alcuni sono in vacanza, altri fanno le gite a Cardiff, io sono a letto. Ho fatto questa diretta perché mi hanno insultato, la prossima volta stanno zitti. Parlando prima non arrivano da nessuna parte. Era giusto per vedere se mi rispondevano quelli, invece non l'hanno fatto. Posso andare a dormire in pace, come faranno loro... non credo proprio. Volevo vedere se gli juventini rispondevano, ma la connessione gli costa troppo. Erano molto numerosi ma sono arrivati corti", riporta Vocegiallorossa.it Evidente il riferimento ai vari screzi avuti con i tifosi bianconeri.