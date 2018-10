Roma, niente di grave per Pellegrini. No fratture, rientro dopo la sosta

© foto di Federico Gaetano

Niente di grave per Luca Pellegrini, secondo quanto appreso da Vocegiallorossa.it. Il terzino sinistro giallorosso si è infortunato alla caviglia sinistra nella seduta mattutina di oggi, dopo un contrasto con Marcano che lo ha costretto a lasciare anzitempo l'allenamento. In serata il giocatore ha svolto accertamenti medici che hanno escluso la presenza di fratture o complicazioni maggiori come rotture capsulari. Il rientro è previsto per il periodo della sosta.