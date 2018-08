Roma, Nzonzi a parte. Ma Di Francesco lo include nella partitella

Fonte: vocegiallorossa.it

A 72 ore circa dal debutto in campionato contro il Torino, la Roma è scesa in campo per una nuova sessione di allenamento. Dopo il consueto riscaldamento, è iniziata la fase tattica con una serie di esercizi sull'atteggiamento offensivo. Successivamente, si è svolta una partitella in famiglia 11 contro 11 con Di Francesco che ha provato diverse soluzioni. Lavoro individuale per l'ultimo arrivato Nzonzi, il quale ha preso parte a tale partitella per circa 15 minuti.