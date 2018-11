Roma, Olsen miglior portiere svedese: "Giocare il mondiale è stato bellissimo"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Per il terzo anno consecutivo, Robin Olsen è stato eletto come migliore portiere svedese, battendo Karl-Johan Johnsson del Guingamp e Kristoffer Nordfeldt dello Swansea. Lo fa sapere fotbollskanalen.se, che riporta alcune dichiarazioni del numero 1 romanista: "A inizio anno mi sono infortunato e ho dovuto lottare per giocare il mondiale, è stato bellissimo, una cosa che prima potevo solo sognare". A Olsen è stato anche chiesto come va con l'italiano: "Abbastanza bene, ma posso migliorare parecchio", riporta Vocegiallorossa.it.