Roma parteciperà all'ICC. In estate sfide con Real Madrid e Barça

Tottenham, Real Madrid e Barcellona. Sono le tre avversarie della Roma nella prossima International Champions Cup, competizione che si disputerà la prossima estate tra luglio e agosto. Di seguito il calendario dei giallorossi.

25 luglio: Roma-Tottenham – SDCCU Stadium di San Diego – 19:05

30 luglio: Roma-Barcellona – AT&T Stadium di Dallas – 21:05

7 agosto: Roma-Real Madrid – MetLife Stadium di New York – 20:05

Questo, invece, il commento del presidente James Pallotta: “Siamo entusiasti di tornare ancora negli Stati Uniti per l’International Champions Cup. Abbiamo giocato delle grandi partite l’estate scorsa e pensiamo che quest’anno sarà ancora meglio. Milioni di tifosi da tutto il mondo hanno seguito con trasporto in TV le nostre sfide due con il Barcellona in Champions League ed è bello poter dare ai nostri fan in America un’altra possibilità di vedere la squadra da vicino”.