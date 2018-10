Roma, Pastore in gruppo. Terapie per Perotti e Karsdorp

Fonte: VoceGiallorossa.it

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Continua la preparazione della Roma in vista dell'anticipo di sabato contro la SPAL. Dopo un inizio in sala video per analizzare le tattiche da adottare, la squadra è scesa in campo per un riscaldamento con torello, seguito da una lunga parte tattica. Buone notizie per Di Francesco, con Pastore che si è allenato con il gruppo. Al contrario, proseguono il lavoro individuale, ma in campo, De Rossi e Kolarov. Terapie per gli infortunati Perotti e Karsdorp. Infine, una parte dei reduci dai match con le nazionali ha lavorato a parte.