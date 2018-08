Roma, Pastore saluta il PSG: "Parigi sarà sempre la mia casa"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"La felicità di tutta la mia famiglia per tutti gli anni meravigliosi passati qui... Non dimenticheremo mai Parigi, sarà la nostra casa per sempre. Grazie mille". Il nuovo fantasista della Roma Javier Pastore, su Twitter, ha voluto ringraziare così il PSG e i suoi tifosi in vista dell'inizio della nuova stagione coi giallorossi.