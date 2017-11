Roma, Peres in gruppo. Recupero per Kolarov, differenziato per Schick

Fonte: www.vocegiallorossa.it

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La Roma è tornata ad allenarsi per preparare il derby di sabato prossimo. Dopo l'inizio in palestra, la squadra si è spostata in campo per una seduta prettamente incentrata su un lavoro tattico, con partitella finale. Buone notizie per Di Francesco che, in attesa degli altri calciatori con le nazionali, ritrova in gruppo Bruno Peres, Nura e Kolarov, quest'ultimo rientrato anticipatamente dagli impegni con la Serbia: per il terzino lavoro di recupero. È nella Capitale anche Kostas Manolas, il quale gode oggi di un giorno di riposo: sarà a disposizione da domani. Infine, differenziato in campo per Schick e palestra per Nainggolan.