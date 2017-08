Roma, Perotti: "Non siamo stati fortunati"

© foto di www.imagephotoagency.it

Diego Perotti, attaccante della Roma, è intervenuto al termine del match perso contro l'Inter (3-1 il risultato finale). Ecco le sue parole ai microfoni di Sky Sport:

Chiedevi l'utilizzo della VAR?

"Sì, lui non tocca mai il pallone. Poi o dai rigore o non dai calcio d'angolo, l'ho toccata io".

Questo cedimento finale vi preoccupa?

"Se facevamo il 2-0 vincevamo la partita. Non abbiamo giocato contro una squadra di serie C. Noi non siamo stati fortunati, non è normale prendere tre pali. Non è possibile che con la tecnologia che ci sia oggi non è stato visibile il rigore. Non è nemmeno calcio d’angolo. Però abbiamo perso, dobbiamo accettarlo".

Cosa cambia con Di Francesco?

"Penso che siamo migliorati molto. Per me è un cambiamento, io sto provando ad accentrarmi e trovo meglio i miei compagni. Penso che mi troverò molto bene".

Secondo te come è questa Roma?

"Io sto sempre nella squadra più forte al mondo, questa sarà una squadra che può dire la sua. A Bergamo abbiamo fatto una partita normale e abbiamo vinto, oggi abbiamo giocato bene e abbiamo perso. Il calcio è così".

Che attaccante è per Icardi per l'Argentina?

"Per me è fortissimo, ha grandi movimenti senza palla. Dentro l’area fa goal ed è cattivo. Un gran giocatore, da due anni è capitano dell’Inter. Non è una casualità, ha sempre fatto tantissimi goal".