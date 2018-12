Roma, recuperati El Shaarawy e Dzeko per il Sassuolo

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La Roma potrà contare su Stephan El Shaarawy ed Edin Dzeko per la sfida contro il Sassuolo. I due giocatori sono tornati in gruppo nell'allenamento odierno, mentre differenziato per Pellegrini e Coric. Fuori anche De Rossi, che ha proseguito le terapie.