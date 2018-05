Roma-Reds, gli imbattuti di Champions contro il clean sheet dell'Olimpico

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Stasera la Roma cerca un'altra magica rimonta, ma contro il Liverpool non avrà sicuramente vita facile. Lo confermano i numeri dei Reds in questa Champions: nelle undici gare giocate fino a questo momento, Salah e compagni non hanno mai perso, ottenendo sette vittorie e quattro pareggi, realizzando 39 reti e subendone 9. Dal canto loro, però, i capitolini possono contare sul fatto che nelle cinque gare giocate all'Olimpico in questa edizione della coppa europea non hanno mai subito gol con un pari e quattro successi. Due vere corazzate a confronto, lo spettacolo sembra assicurato. Lo riporta Vocegiallorossa.