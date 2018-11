Roma-Sampdoria 4-1 al 93'. Doppietta di El Shaarawy

© foto di www.imagephotoagency.it

Stephan El Shaarawy cala il poker al 93'. Azione di contropiede della Roma con Under che libera Dzeko sulla destra, il bosniaco ci prova con un diagonale che trova la risposta di Audero ma il Faraone si fa trovare pronto sulla respinta e insacca: 4-1 e quinto gol per il numero 92 giallorosso in questo campionato.