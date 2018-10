Roma, Santon e la rivincita: adesso è un titolare di Di Francesco

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Davide Santon e il protagonista della Roma che non ti aspetti. Il Messaggero oggi in edicola parla di come il terzino sia riuscito a stupire tutti in queste prime settimane della stagione. In poco tempo ha conquistato Eusebio Di Francesco, ha scalato le gerarchie diventando un vero e proprio titolare e si è lasciato alle spalle le tante critiche degli scorsi mesi con il direttore sportivo giallorosso Monchi che si è preso la rivincita dopo averlo voluto in estate.