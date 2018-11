Roma, Schick sostituito a causa dell'ennesimo dolorino muscolare

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Patrick Schick è tornato al gol segnando la prima rete nella nuova stagione, ma non ha potuto finire la gara contro la Sampdoria. Il giocatore ceco è uscito al 23' della ripresa per un "dolorino muscolare" ed è stato sostituito con Dzeko per precauzione e per evitare che rientrasse nel tunnel degli infortuni e delle depressioni. A riportarlo è La Repubblica.