Roma, senti Argurio: "Coric? Grande talento ma ha bisogno di giocare"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Christian Argurio, direttore sportivo del Catania che in passato in veste di osservatore internazionale ha scoperto talenti come Pjaca e Rebic, nel corso di una lunga intervista concessa ai microfoni del portale calcioslavo.it, ha parlato anche dell attaccante della Fiorentina in prestito alla Juventus: "Questo infortunio purtroppo l'ha fermato proprio nel momento in cui stava per esplodere. Aveva appena segnato al Porto, era in fiducia... Se a Firenze gli daranno il tempo giusto potrà diventare un giocatore decisivo. Coric? Che prospettive questo! Per la Roma forse non è ancora il momento adatto, anche se Monchi avrà già sicuramente in testa gli step più adatti per lui. Non voglio dargli consigli, sia chiaro, ed anzi è uno dei direttori cui mi ispiro, che stimo e vorrei conoscere, ma una cosa gliela voglio dire: per un croato non giocare, rimanere parcheggiato fuori, non è il massimo. Sono abituati ad essere lanciati già da giovanissimi, e vivono male questa cosa. Deve giocare".