Roma, sospiro di sollievo: nulla di grave per Under

Anche i tifosi della Roma possono tirare un sospiro di sollievo: niente di grave per Cengiz Under. Il talento turco, al momento in nazionale, aveva rimediato una distorsione al ginocchio sinistro, ma le sue condizioni, secondo quanto riporta Sky, non sono preoccupanti e non sono tali da farne anticipare il rientro in Italia. Il giovane rimarrà quindi con la Turchia, dopo aver saltato l'amichevole contro l'Irlanda.